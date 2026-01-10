ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

Субота 10 січня 2026 09:00
Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 9 січня, на фронті відбулося 171 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують маже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили наступальну дію загарбників у районі Платонівки.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 27 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Степового, отримав відсіч.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення у районі Антонівського мосту - успіху не мав.

Ворог атакує майже на всіх напрямках: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 217 810 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 880 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 16 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 653 безпілотних літальних апарати, 18 ракет, 84 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

