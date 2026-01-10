Под Покровском больше всего штурмов: Генштаб обновил сводку за 10 января

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Что известно о ситуации на главных направлениях боевых действий: