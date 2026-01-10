Под Покровском больше всего штурмов: Генштаб обновил сводку за 10 января

По состоянию на вечер 10 января Вооруженные силы Украины отбили 139 штурмов российских оккупантов. Самым сложным направлением остается Покровское, где было больше всего атак врага за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 января.
"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сообщении.
Что известно о ситуации на главных направлениях боевых действий:
Отметим, что по состоянию на утро 10 января с начала полномасштабного вторжения Россия в целом потеряла примерно 1 217 810 единиц живой силы. За прошедшие сутки общие потери противника составили 880 человек.
Стоит отметить, что по состоянию на середину 10 января было зафиксировано только 68 боестолкновений. Таким образом, количество атак россиян выросло в два раза за половину суток. Но общее количество атак по состоянию на вечер 10 января значительно меньше, чем было зафиксировано за минувшие сутки - 9 января оккупанты 171 раз пытались атаковать позиции ВСУ.