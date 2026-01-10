ua en ru
Мінус 880 окупантів, танки та дрони: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

Україна , Субота 10 січня 2026 07:30
Мінус 880 окупантів, танки та дрони: Генштаб підрахував втрати ворога за добу Фото: військові ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Станом на 10 січня втрати росіян за добу становлять 880 осіб особового складу. Також Сили оборони знищили більше 650 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штабу ЗСУ в Telegram.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 10 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 217 810 (+880) осіб.
  • танків - 11 530 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 882 од.
  • артилерійських систем - 35 908 (+16) од.
  • РСЗВ - 1 597 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 269 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 103 414 (+653) од.
  • крилаті ракети - 4 155 (+18) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 73 510 (+84) од.
  • спеціальна техніка - 4 039 (+2) од.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, впродовж доби 9 січня Сили оборони України відбили 165 атак російських загарбників. Ворог застосував ракети, авіацію, дрони та артилерію, проте українські захисники завдали йому значних втрат.

Найгарячіше було традиційно на Покровському напрямку, де ворог здійснив 39 атак у районах Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новопавлівка та Філія. Сили оборони знищили 85 окупантів (60 безповоротно), танк, РСЗВ, 68 дронів та іншу техніку ворога.

