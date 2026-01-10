Шмурми Покровська та бої в Гуляйполі: Гештаб оновив зведення

Сили оборони України активно стримують наступ російських окупантів на кількох напрямках. Зафіксовано 68 боєзіткнень, артилерійські та авіаційні удари вражали громади Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 10 січня 2026 року, українські війська протистоять атакам російських загарбників.

Найгарячішими залишаються Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Покровський напрямки, де зафіксовано численні боєзіткнення та обстріли.

На Північному та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять керованих бомб і здійснив 61 обстріл, з них сім - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито п’ять атак біля Вовчанська, Графського та Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог намагається просунутися в бік Куп’янська та околиць - три атаки відбиті, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано три атаки на позиції українських військ у районі Дробишевого, Середнього та Новоселівки.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 23 спроби наступу, українські захисники вже відбили 22 атаки.

Інші напрямки: Костянтинівський (9 атак на позиції), Олександрівський (6 штурмів), Гуляйпільський (11 боєзіткнень), Придніпровський та Оріхівський - спроби ворога були безрезультатні.

Постраждалі громади: Рижівка, Іскрисківщина, Рогізне, Волфине (Сумська область), Карповичі (Чернігівська область), Новоукраїнка та Шевченко (авіаудари КАБ).

Українські війська продовжують ефективно утримувати лінію оборони та стримувати противника, не дозволяючи йому просунутися на стратегічно важливих напрямках.

Протягом останніх місяців інтенсивність обстрілів та бойових зіткнень зросла, особливо на Південно-Слобожанському та Покровському напрямках.

Попередні повідомлення Оперативного командування фіксували схожу динаміку - ворог активно намагається прорвати оборону українських військ, але за підтримки артилерії та авіації Сили оборони утримують контроль над ключовими позиціями.