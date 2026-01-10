Під Покровськом найбільше штурмів: Генштаб оновив зведення за 10 січня
Станом на вечір 10 січня Збройні сили України відбили 139 штурмів російських окупантів. Найскладнішим напрямком залишається Покровський, де було найбільше атак ворога за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України за 10 січня.
"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано у повідомленні.
Що відомо про ситуацію на головних напрямках бойових дій:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: відбито два штурми ворога, зафіксовано 91 обстріл та п'ять авіаударів.
- Південно-Слобожанський напрямок: відбито шість атак ворога у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.
- Куп’янський напрямок: зафіксовано вісім спроб атак російських окупантів у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки. Три бої досі тривають.
- Лиманський напрямок: окупанти шість разів атакували позиції ЗСУ в бік н/п Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два бої досі тривають.
- Слов’янський напрямок: відбито три атаки РФ у районі Дронівки.
- Краматорський напрямок: наступальні дії ворога не фіксувалися.
- Костянтинівський напрямок: відбито 11 атак окупантів, які намагалися наступати в районі Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.
- Покровський напрямок: знову став найгарячішим на фронті. ЗСУ зафіксували 32 атаки росіян у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Два боєзіткнення досі тривають. За добу знешкоджено 97 росіян (58 безповоротно), знищено 12 одиниць легкої автотехніки, три квадроцикли, наземний роботизований комплекс, 32 безпілотні літальні апарати, чотири антени та один пункт управління БПЛА.
- Олександрівський напрямок: Відбито шість атак росіян в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири бої досі тривають.
- Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 19 боєзіткнень з окупантами в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.
- Оріхівський напрямок: наступальні дії ворога відсутні.
- Придніпровський напрямок: відбито одну атаку росіян в районі Антонівського мосту.
Зазначимо, що станом на ранок 10 січня від початку повномасштабного вторгнення Росія загалом втратила приблизно 1 217 810 одиниць живої сили. Протягом минулої доби загальні втрати противника склали 880 осіб.
Варто відзначити, що станом на середину 10 січня було зафіксовано тільки 68 боєзіткнень. Таким чином, кількість атак росіян виросла в два рази за половину доби. Але загальна кількість атак станом на вечір 10 січня значно менша, ніж було зафіксовано за минулу добу - 9 січня окупанти 171 раз намагалися атакувати позиції ЗСУ.