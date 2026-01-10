Под Покровском больше всего штурмов: Генштаб обновил сводку за 10 января

По состоянию на вечер 10 января Вооруженные силы Украины отбили 139 штурмов российских оккупантов. Самым сложным направлением остается Покровское, где было больше всего атак врага за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 января.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сообщении. Что известно о ситуации на главных направлениях боевых действий: Северо-Слобожанское и Курское направления: отражены два штурма врага, зафиксирован 91 обстрел и пять авиаударов.

отражены два штурма врага, зафиксирован 91 обстрел и пять авиаударов. Южно-Слобожанское направление: отражено шесть атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

отражено шесть атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча. Купянское направление: зафиксировано восемь попыток атак российских оккупантов в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки. Три боя до сих пор продолжаются.

зафиксировано восемь попыток атак российских оккупантов в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки. Три боя до сих пор продолжаются. Лиманское направление: оккупанты шесть раз атаковали позиции ВСУ в сторону н/п Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное. Два боя до сих пор продолжаются.

оккупанты шесть раз атаковали позиции ВСУ в сторону н/п Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное. Два боя до сих пор продолжаются. Славянское направление: отражены три атаки РФ в районе Дроновки.

отражены три атаки РФ в районе Дроновки. Краматорское направление: наступательные действия врага не фиксировались.

наступательные действия врага не фиксировались. Константиновское направление: отражено 11 атак оккупантов, которые пытались наступать в районе Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Щербиновки и в сторону Софиевки, Торского.

отражено 11 атак оккупантов, которые пытались наступать в районе Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Щербиновки и в сторону Софиевки, Торского. Покровское направление: снова стало самым горячим на фронте. ВСУ зафиксировали 32 атаки россиян в районах населенных пунктов Уют, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филиала. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. За сутки обезврежено 97 россиян (58 безвозвратно), уничтожено 12 единиц легкой автотехники, три квадроцикла, наземный роботизированный комплекс, 32 беспилотных летательных аппарата, четыре антенны и один пункт управления БПЛА.

снова стало самым горячим на фронте. ВСУ зафиксировали 32 атаки россиян в районах населенных пунктов Уют, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филиала. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. За сутки обезврежено 97 россиян (58 безвозвратно), уничтожено 12 единиц легкой автотехники, три квадроцикла, наземный роботизированный комплекс, 32 беспилотных летательных аппарата, четыре антенны и один пункт управления БПЛА. Александровское направление: Отражено шесть атак россиян в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, Сосновки, Вишневого. Еще четыре боя до сих пор продолжаются.

Отражено шесть атак россиян в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, Сосновки, Вишневого. Еще четыре боя до сих пор продолжаются. Гуляйпольское направление: зафиксировано 19 боестолкновений с оккупантами в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки.

зафиксировано 19 боестолкновений с оккупантами в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки. Ореховское направление: наступательные действия врага отсутствуют.

наступательные действия врага отсутствуют. Приднепровское направление: отражена одна атака россиян в районе Антоновского моста.