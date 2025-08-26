Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши 130 керованих авіабомб, а також здійснили 4 735 обстрілів, у тому числі 26 - із РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удари по Україні Авіаційних атак зазнали райони населених пунктів: Сумщина - Суми, Нова Гута, Стара Гута;

- Суми, Нова Гута, Стара Гута; Запорізька область - Білогір’я;

- Білогір’я; Херсонщина - Наддніпрянське, Львове. У відповідь Сили оборони України вразили: 5 районів зосередження особового складу та техніки ворога,

4 артилерійські системи,

1 командно-спостережний пункт,

1 станцію РЕБ. Напрямки бойових дій Північно-Слобожанський і Курський напрямки – відбито 10 атак. Ворог завдав 14 авіаударів (23 КАБи) та здійснив 206 обстрілів. Південно-Слобожанський напрямок – 5 штурмів у районах Вовчанська та Дворічанського. Куп’янський напрямок – 10 атак біля Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Лиманський напрямок – 20 атак поблизу Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба, Карпівки та в напрямках Середнього, Дронівки, Шандриголового, Серебрянки. Сіверський напрямок – 12 штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Краматорський напрямок – 6 атак біля Майського та Часового Яру. Торецький напрямок – 5 атак поблизу Щербинівки та Русиного Яру. Покровський напрямок – найбільша інтенсивність: відбито 46 штурмів у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки, Звірового та в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лиману, Покровська. Новопавлівський напрямок – 31 атака біля Зеленого Поля, Іскри, Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Шевченка, Темирівки та в напрямках Філії, Новомиколаївки, Новогеоргіївки, Комишувахи. Оріхівський напрямок – відбито одну атаку біля Приморського. Гуляйпільський та Придніпровський напрямки – ворог наступальних дій не проводив. Волинський та Поліський напрямки – ознак формування ударних угруповань не виявлено.