Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Вівторок 26 серпня 2025 08:41
Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ Фото: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши 130 керованих авіабомб, а також здійснили 4 735 обстрілів, у тому числі 26 - із РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удари по Україні

Авіаційних атак зазнали райони населених пунктів:

  • Сумщина - Суми, Нова Гута, Стара Гута;
  • Запорізька область - Білогір’я;
  • Херсонщина - Наддніпрянське, Львове.

У відповідь Сили оборони України вразили:

  • 5 районів зосередження особового складу та техніки ворога,
  • 4 артилерійські системи,
  • 1 командно-спостережний пункт,
  • 1 станцію РЕБ.

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський і Курський напрямки – відбито 10 атак. Ворог завдав 14 авіаударів (23 КАБи) та здійснив 206 обстрілів.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Південно-Слобожанський напрямок – 5 штурмів у районах Вовчанська та Дворічанського.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Куп’янський напрямок – 10 атак біля Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Лиманський напрямок – 20 атак поблизу Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба, Карпівки та в напрямках Середнього, Дронівки, Шандриголового, Серебрянки.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Сіверський напрямок – 12 штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Краматорський напрямок – 6 атак біля Майського та Часового Яру.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Торецький напрямок – 5 атак поблизу Щербинівки та Русиного Яру.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Покровський напрямок – найбільша інтенсивність: відбито 46 штурмів у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки, Звірового та в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лиману, Покровська.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Новопавлівський напрямок – 31 атака біля Зеленого Поля, Іскри, Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Шевченка, Темирівки та в напрямках Філії, Новомиколаївки, Новогеоргіївки, Комишувахи.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Оріхівський напрямок – відбито одну атаку біля Приморського.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Гуляйпільський та Придніпровський напрямки – ворог наступальних дій не проводив.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Волинський та Поліський напрямки – ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Генштаб оновив карту боїв: ключові напрямки, де стримують наступ

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

