Під Одесою перевернувся пікап з військовими, троє постраждалих, - ЗМІ
В Одеській області сталася аварія за участю пікапу, в якому їхали військові. Троє людей отримали поранення та були відправлені з переломами до найближчої лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".
Так, автомобіль FORD Ranger вилетів з дороги на узбіччя і перекинувся в селі Ставрове Одеської області.
"За кермом знаходився 33-річний військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади, троє його товаришів по службі в салоні в результаті ДТП отримали серйозні травми", - пише видання.
Як передають журналісти з посиланням на правоохоронні органи, аварія сталася через те, що через сильну втому водій заснув за кермом.
Після ДТП у районну лікарню Подільська доставили:
- 46-річного командира взводу з переломом правого стегна, лівої плечової кістки, численними переломами ребер;
- 42-річного командира відділення з переломом шийки правого плеча;
- 22-річного солдата з переломом грудного хребця та осколочним переломом лівої лопатки.
Як пише "Думська", за фактом події відкрито кримінальне провадження за 286-ю статтею (порушення правил дорожнього руху).
Як повідомлялося, у суботу, 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 28 березня, автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області.
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