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Під Одесою перевернувся пікап з військовими, троє постраждалих, - ЗМІ

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Одеса, Середа 26 квітня 2023 10:51
Під Одесою перевернувся пікап з військовими, троє постраждалих, - ЗМІ Фото: під Одесою перекинувся пікап із військовими, троє постраждалих (ілюстрація/facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Одеській області сталася аварія за участю пікапу, в якому їхали військові. Троє людей отримали поранення та були відправлені з переломами до найближчої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

Так, автомобіль FORD Ranger вилетів з дороги на узбіччя і перекинувся в селі Ставрове Одеської області.

"За кермом знаходився 33-річний військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади, троє його товаришів по службі в салоні в результаті ДТП отримали серйозні травми", - пише видання.

Як передають журналісти з посиланням на правоохоронні органи, аварія сталася через те, що через сильну втому водій заснув за кермом.

Після ДТП у районну лікарню Подільська доставили:

  • 46-річного командира взводу з переломом правого стегна, лівої плечової кістки, численними переломами ребер;
  • 42-річного командира відділення з переломом шийки правого плеча;
  • 22-річного солдата з переломом грудного хребця та осколочним переломом лівої лопатки.

Як пише "Думська", за фактом події відкрито кримінальне провадження за 286-ю статтею (порушення правил дорожнього руху).

Як повідомлялося, у суботу, 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 28 березня, автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області.

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