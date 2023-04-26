Під Одесою перевернувся пікап з військовими, троє постраждалих, - ЗМІ

В Одеській області сталася аварія за участю пікапу, в якому їхали військові. Троє людей отримали поранення та були відправлені з переломами до найближчої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Думська ".

Так, автомобіль FORD Ranger вилетів з дороги на узбіччя і перекинувся в селі Ставрове Одеської області.

"За кермом знаходився 33-річний військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади, троє його товаришів по службі в салоні в результаті ДТП отримали серйозні травми", - пише видання.

Як передають журналісти з посиланням на правоохоронні органи, аварія сталася через те, що через сильну втому водій заснув за кермом.

Після ДТП у районну лікарню Подільська доставили:

46-річного командира взводу з переломом правого стегна, лівої плечової кістки, численними переломами ребер;

42-річного командира відділення з переломом шийки правого плеча;

22-річного солдата з переломом грудного хребця та осколочним переломом лівої лопатки.

Як пише "Думська", за фактом події відкрито кримінальне провадження за 286-ю статтею (порушення правил дорожнього руху).

Як повідомлялося, у суботу, 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 28 березня, автобус з пасажирами потрапив у ДТП на території Хмельницької області.