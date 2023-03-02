Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео

Жителі російського міста Коломни ввечері четверга, 2 березня, чули звук, схожий на вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від столиці Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пишуть місцеві жителі, звук, дуже схожий на вибух було чути близько 21:30 за місцевим часом. На опублікованих в Telegram відео можна чути поодинокий звук, схожий на вибух. Місцеві жителі заявили, що його було чути у всіх районах містах і від нього у будинках тремтіли вікна.
При цьому дехто з людей заявляє, що незадовго до вибуху було чути свист.
Що саме трапилось і звідки було чути звук - наразі не відомо. Однак як заявила влада міста - на місце події вже вирушили рятувальники та представники поліції.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Цього разу особливо примітна географія подій - від Санкт-Петербурга до південної частини Краснодарського краю.
Окрім цього повідомлялось, що у Росії упав черговий безпілотник. Цього разу дрон виявили за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області.
Також в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.