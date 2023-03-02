UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео

Фото: під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі російського міста Коломни ввечері четверга, 2 березня, чули звук, схожий на вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від столиці Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть місцеві жителі, звук, дуже схожий на вибух було чути близько 21:30 за місцевим часом. На опублікованих в Telegram відео можна чути поодинокий звук, схожий на вибух. Місцеві жителі заявили, що його було чути у всіх районах містах і від нього у будинках тремтіли вікна.

При цьому дехто з людей заявляє, що незадовго до вибуху було чути свист.

Що саме трапилось і звідки було чути звук - наразі не відомо. Однак як заявила влада міста - на місце події вже вирушили рятувальники та представники поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Цього разу особливо примітна географія подій - від Санкт-Петербурга до південної частини Краснодарського краю.

Окрім цього повідомлялось, що у Росії упав черговий безпілотник. Цього разу дрон виявили за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області.

Також в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваВибухВійна Росії проти України