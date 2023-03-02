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Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео

Фото: под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители российского города Коломны вечером четверга, 2 марта, слышали звук, похожий на взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от столицы России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут местные жители, звук, очень похожий на взрыв, был слышен около 21:30 по местному времени. На опубликованных в Telegram видео можно слышать одиночный звук, похожий на взрыв. Местные жители заявили, что его слышно во всех районах городах и от него в домах дрожали окна.

При этом некоторые люди заявляют, что незадолго до взрыва был слышен свист.

Что именно случилось и откуда был слышен звук - пока неизвестно. Однако как заявили власти города - на место происшествия уже отправились спасатели и представители полиции.

Напомним, вчера ночью на западе Крыма прозвучала серия взрывов.

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