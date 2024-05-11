Під Москвою здійнялась велика пожежа (відео)

Пожежі в Росії та на окупованих територіях

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що "приліт" відбувся в ресторан з окупантами.

Вчора ж пожежа спалахнула в тимчасово окупованому місті Ровеньки в Луганській області.

Крім того, вчора пожежа відбулась також на НПЗ в Калузькій області. Це сталось після атаки безпілотників.

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