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Під Москвою здійнялась велика пожежа (відео)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У Наро-Фомінську на складі будматеріалів спалахнула пожежа. За даними росіян, на вулиці Погодіна горить склад із полікарбонатом.

 

Площа пожежі - понад 2500 квадратних метрів, наразі на місці працюють пожежники.

 

Пожежі в Росії та на окупованих територіях

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що "приліт" відбувся в ресторан з окупантами.

Вчора ж пожежа спалахнула в тимчасово окупованому місті Ровеньки в Луганській області.

Крім того, вчора пожежа відбулась також на НПЗ в Калузькій області. Це сталось після атаки безпілотників.

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