В окупованих Ровеньках повідомляють про "прильоти", у місті почалася пожежа (відео)

Архівне фото: в окупованих Ровеньках почалася пожежа після вибухів (Getty Images)

У тимчасово окупованому місті Ровеньки в Луганській області сьогодні, 10 травня, прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

О 22:02 місцеві жителі повідомили про "прильоти" у місті. Пізніше було опубліковано відео великої пожежі. Однак офіційної версії події немає. Ровеньки розташовані в глибокому тилу, до лінії фронту близько 110 км. Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби регіону повідомляють, що під удар потрапила нафтобаза в Ровеньках.