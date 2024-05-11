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У Донецьку "приліт" в ресторан, там були окупанти (фото, відео)

Донецьк, Субота 11 травня 2024 14:38
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У Донецьку "приліт" в ресторан, там були окупанти (фото, відео) Фото: у Донецьку 11 травня зафіксовані "прильоти" (t.me/novynydonbas)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня. Був "приліт" у ресторан, де перебували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу" та місцеві ЗМІ.

У мережі пишуть, що був "приліт" у Ленінському районі окупованого Донецька, а саме у ресторан Paradise.

Очевидці у мережі зазначають, що у ресторані перебували російські військові. Вони нібито святкували 10-річчя створення так званої "ДНР".

Окупанти у мережі звинувачують Україну, а також стверджують, що нібито обстріл був з ракетної установки HIMARS.

Інформація щодо жертв та постраждалих у мережі відрізняється. Достовірно відомо про одного загиблого та одного травмованого.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, що обласні центри Донецьк та Луганськ були окуповані росіянами у 2014 році. Загарбники використовують міста у своїх військових цілях.

Проте останніми часом у Донецьку та Луганську все частіше чують вибухи. Так, до прикладу, 7 травня у Луганську спалахнула нафтобаза. У мережі писали, що нібито у місті почалися проблеми з пальним.

Також вчора, 10 травня, у Ровеньках Луганської області горіла нафтобаза. За словами очевидці, нібито був "приліт", на місці інциденту була масштабна пожежа.

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