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У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа

Калузька область, Росія, П'ятниця 10 травня 2024 03:13
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У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа Фото: на місці падіння дронів виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Калузькій області безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробний завод. Внаслідок прилотів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними пабліків, у Дзержинському районі області неподалік станції Полотняний завод близько першої години ночі пролунали кілька потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

Очевидці розповіли, що перед цим було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу і дим у районі місцевої нафтобази "Перший завод".

РосЗМІ повідомляють, що пожежу на заводі локалізовано, жертв немає.

За словами місцевих жителів, співробітників евакуювали з НПЗ приблизно о 12 ночі.

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше цієї ночі повідомлялося про роботу ППО в Московській області по безпілотнику, що летів убік російської столиці.

9 травня дрони атакували нафтопереробний завод "Салаватнафтооргсинтез" у Башкирії. Атаку організувала СБУ.

Унаслідок масштабних атак на НПЗ, у Росії закінчився запас бензину.

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