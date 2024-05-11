Под Москвой вспыхнул крупный пожар (видео)

Пожары в России и на оккупированных территориях

Напомним, сегодня, 11 мая, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Позже стало известно, что "прилет" прошел в ресторан с оккупантами.

Вчера пожар вспыхнул во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области.

Кроме того, вчера пожар произошел также на НПЗ в Калужской области. Это произошло после атаки беспилотников.

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