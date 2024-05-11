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Под Москвой вспыхнул крупный пожар (видео)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В Наро-Фоминске на складе стройматериалов вспыхнул пожар. По данным россиян, на улице Погодина горит склад с поликарбонатом.

Площадь пожара - более 2500 квадратных метров, сейчас на месте работают пожарные.

 

Пожары в России и на оккупированных территориях

Напомним, сегодня, 11 мая, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Позже стало известно, что "прилет" прошел в ресторан с оккупантами.

Вчера пожар вспыхнул во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области.

Кроме того, вчера пожар произошел также на НПЗ в Калужской области. Это произошло после атаки беспилотников.

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