Под Москвой вспыхнул крупный пожар (видео)

В российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, вспыхнул большой пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В Наро-Фоминске на складе стройматериалов вспыхнул пожар. По данным россиян, на улице Погодина горит склад с поликарбонатом.
Площадь пожара - более 2500 квадратных метров, сейчас на месте работают пожарные.
Напомним, сегодня, 11 мая, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Позже стало известно, что "прилет" прошел в ресторан с оккупантами.
Вчера пожар вспыхнул во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области.
Кроме того, вчера пожар произошел также на НПЗ в Калужской области. Это произошло после атаки беспилотников.
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