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Под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами

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Московская область, Россия, Понедельник 21 августа 2023 11:10
Под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами Фото: под Москвой масштабный пожар, горит склад с лакокрасочными материалами (скриншот с видео)
Автор: Татьяна Степанова

В подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами в понедельник, 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается, огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли около 130 спасателей и авиацию.

Относительно жертв информации пока нет.

Взрывы и пожары в России

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары.

Так, масштабный пожар вспыхнул в российском Подмосковье в воскресенье, 20 августа. Загорелся склад с товарами.

Также Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.

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