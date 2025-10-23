UA

Під Москвою частина російської ракети влетіла в автобус з пасажирами (фото)

Ілюстративне фото: автобус із пасажирами нібито зачепили уламки безпілотника (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Московській області (Російська Федерація) частина ракети протиповітряної оборони пробила дах пасажирського автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Деталі

Автобус із пасажирами нібито зачепили уламки безпілотника. Влада стверджує, що транспортний засіб отримав незначні пошкодження і ніхто не постраждав.

За інформацією російських ЗМІ, автобус виконував рейс за маршрутом від Малино до станції метро "Котельники". І на опублікованих кадрах видно пробитий дах і розгонний блок ракети ЗРК "Панцир" всередині салону.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО РФ збили безпілотник, який нібито прямував у бік столиці.

Раніше в Челябінській області Росії в місті Копейськ ввечері 22 жовтня пролунали сильні вибухи. Попередньо, вони сталися на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 22 жовтня уразили оборонний завод у Саранську, який виробляє боєприпаси, та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан в РФ. На обох підприємствах були сильні вибухи.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, українські Сили оборони активно вибивають ключові об'єкти противника: об'єкти системи управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетичну інфраструктуру.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

