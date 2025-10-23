RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Под Москвой часть российской ракеты влетела в автобус с пассажирами (фото)

Иллюстративное фото: автобус с пассажирами якобы зацепили обломки беспилотника (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Московской области (Российская Федерация) часть ракеты противовоздушной обороны пробила крышу пассажирского автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Детали

Автобус с пассажирами якобы задели обломки беспилотника. Власти утверждают, что транспортное средство получило незначительные повреждения и никто не пострадал.

По информации российских СМИ, автобус выполнял рейс по маршруту от Малино до станции метро "Котельники". На опубликованных кадрах видно пробитую крышу и разгонный блок ракеты ЗРК "Панцирь" внутри салона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО РФ сбили беспилотник, который якобы направлялся в сторону столицы.

 

Ранее в Челябинской области России в городе Копейск вечером 22 октября прогремели сильные взрывы. Предварительно, они произошли на местном военном заводе по производству боеприпасов.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили оборонный завод в Саранске, который производит боеприпасы, и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан в РФ. На обоих предприятиях были сильные взрывы.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, украинские Силы обороны активно выбивают ключевые объекты противника: объекты системы управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическую инфраструктуру.

Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. По данным BBC, в этом году Украина поразила 21 из 38 крупных российских НПЗ, что вывело из строя около 38% перерабатывающих мощностей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРакетыАвтобусы