ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під Челябінськом пролунали вибухи на військовому заводі, є жертви

Росія, Середа 22 жовтня 2025 22:57
UA EN RU
Під Челябінськом пролунали вибухи на військовому заводі, є жертви Ілюстративне фото: росіяни вже визнали вибухи та наявність постраждалих (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Челябінській області Росії в місті Копейськ ввечері 22 жовтня пролунали сильні вибухи. Попередньо, вони сталися на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський канал Astra в Telegram та місцеву владу.

Спочатку повідомили, що вибухи пролунали у самому Челябінську, а над містом помітно величезний стовп диму. Проте пізніше стало відомо, що вибух стався на заводі в місті Копейськ неподалік від обласного центру.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив вибух та заявив, що постраждало "одне з підприємств міста Копейська".

"На жаль, є жертви. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу. Загрози жителям міста та цивільним об'єктам немає. Інформацію будемо оновлювати в міру надходження", - повідомив він.

На якому саме підприємстві сталися вибухи, наразі невідомо. Канали РФ пишуть, що вибухи пролунали на військовому заводі "Пластмас", який працює в інтересах російської окупаційної армії. Також у Копейську є завод із виробництва боєприпасів, який у 2023 році потрапив у скандал - російські чиновники розкрали на його "модернізації" шалені гроші.

До речі, російські канали повідомили про нібито атаку безпілотників. А після вибуху в Челябінській області оголосили "загрозу нальоту дронів".

Відстань від кордонів України до Челябінська та Копейська, фактично передмістя обласного центру російського регіону, складає приблизно 2000 кілометрів. Тому якщо це був саме удар безпілотників, то фактично це чергова рекордна за дальністю атака Сил оборони України.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 22 жовтня уразили оборонний завод у Саранську, який виробляє боєприпаси, та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан в РФ. На обох підприємствах були сильні вибухи.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, українські Сили оборони активно вибивають ключові об'єкти противника: об'єкти системи управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетичну інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію