Під Челябінськом пролунали вибухи на військовому заводі, є жертви

В Челябінській області Росії в місті Копейськ ввечері 22 жовтня пролунали сильні вибухи. Попередньо, вони сталися на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський канал Astra в Telegram та місцеву владу.

Спочатку повідомили, що вибухи пролунали у самому Челябінську, а над містом помітно величезний стовп диму. Проте пізніше стало відомо, що вибух стався на заводі в місті Копейськ неподалік від обласного центру.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив вибух та заявив, що постраждало "одне з підприємств міста Копейська".

"На жаль, є жертви. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу. Загрози жителям міста та цивільним об'єктам немає. Інформацію будемо оновлювати в міру надходження", - повідомив він.

На якому саме підприємстві сталися вибухи, наразі невідомо. Канали РФ пишуть, що вибухи пролунали на військовому заводі "Пластмас", який працює в інтересах російської окупаційної армії. Також у Копейську є завод із виробництва боєприпасів, який у 2023 році потрапив у скандал - російські чиновники розкрали на його "модернізації" шалені гроші.

До речі, російські канали повідомили про нібито атаку безпілотників. А після вибуху в Челябінській області оголосили "загрозу нальоту дронів".

Відстань від кордонів України до Челябінська та Копейська, фактично передмістя обласного центру російського регіону, складає приблизно 2000 кілометрів. Тому якщо це був саме удар безпілотників, то фактично це чергова рекордна за дальністю атака Сил оборони України.