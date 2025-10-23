ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Під Москвою частина російської ракети влетіла в автобус з пасажирами (фото)

Росія, Четвер 23 жовтня 2025 16:55
UA EN RU
Під Москвою частина російської ракети влетіла в автобус з пасажирами (фото) Ілюстративне фото: автобус із пасажирами нібито зачепили уламки безпілотника (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Московській області (Російська Федерація) частина ракети протиповітряної оборони пробила дах пасажирського автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Деталі

Автобус із пасажирами нібито зачепили уламки безпілотника. Влада стверджує, що транспортний засіб отримав незначні пошкодження і ніхто не постраждав.

За інформацією російських ЗМІ, автобус виконував рейс за маршрутом від Малино до станції метро "Котельники". І на опублікованих кадрах видно пробитий дах і розгонний блок ракети ЗРК "Панцир" всередині салону.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО РФ збили безпілотник, який нібито прямував у бік столиці.

Раніше в Челябінській області Росії в місті Копейськ ввечері 22 жовтня пролунали сильні вибухи. Попередньо, вони сталися на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 22 жовтня уразили оборонний завод у Саранську, який виробляє боєприпаси, та Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан в РФ. На обох підприємствах були сильні вибухи.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, українські Сили оборони активно вибивають ключові об'єкти противника: об'єкти системи управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетичну інфраструктуру.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Ракети Автобуси
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію