Під Москвою частина російської ракети влетіла в автобус з пасажирами (фото)

У Московській області (Російська Федерація) частина ракети протиповітряної оборони пробила дах пасажирського автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Деталі Автобус із пасажирами нібито зачепили уламки безпілотника. Влада стверджує, що транспортний засіб отримав незначні пошкодження і ніхто не постраждав. За інформацією російських ЗМІ, автобус виконував рейс за маршрутом від Малино до станції метро "Котельники". І на опублікованих кадрах видно пробитий дах і розгонний блок ракети ЗРК "Панцир" всередині салону. Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО РФ збили безпілотник, який нібито прямував у бік столиці.