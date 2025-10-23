Под Москвой часть российской ракеты влетела в автобус с пассажирами (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Детали

Автобус с пассажирами якобы задели обломки беспилотника. Власти утверждают, что транспортное средство получило незначительные повреждения и никто не пострадал.

По информации российских СМИ, автобус выполнял рейс по маршруту от Малино до станции метро "Котельники". На опубликованных кадрах видно пробитую крышу и разгонный блок ракеты ЗРК "Панцирь" внутри салона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО РФ сбили беспилотник, который якобы направлялся в сторону столицы.