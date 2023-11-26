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Під Москвою були чутні вибухи: повідомляють про масовану атаку дронів

Фото: під Москвою були чутні вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Під Москвою було чути вибухи, повідомляється про нібито масовану атаку невідомих безпілотників, які летіли на столицю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна та місцеві паблики.

"Сьогодні вночі зроблено спробу масової атаки безпілотників. На даний момент силами ППО збиті БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, що летіли на Москву", - зазначив Собянін.

За його словами, також ППО вдалося перехопити та знищити декілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає.

Він також зазначив, що на місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб і додав, що робота з подальшого виявлення БПЛА триває.

У Міноборони РФ повідомили, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.

Дрон влетів у багатоповерхівку в російській Тулі

Зазначається, що безпілотник врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки на вулиці Хворостухіна.

Відомо, що постраждала одна людина — у неї травма стопи. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі.

Вибухи у різних регіонах РФ

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Під ударом, зазвичай, опиняються військові об'єкти у різних регіонах, зокрема й у Москві. Зокрема, вночі 19 листопада Собянін також повідомляв про нібито збиття дрона, який летів на столицю РФ.

При цьому в українській розвідці вже попередили жителів столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Раніше, ввечері 10 листопада пролунали вибухи недалеко від корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) у Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

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