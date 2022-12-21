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Під Львовом автомобіль врізався в потяг: загинув водій та його 8-річна дочка

Фото: під Львовом автомобіль врізався в потяг (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області внаслідок зіткнення потяга з легковиком загинули водій та його 8-річна дочка. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Відомо, що ДТП сталася сьогодні, 21 грудня, близько 14.30, на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, на переїзді відбулося зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом "Запоріжжя - Перемишль", та автомобілем Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував 37-річний місцевий мешканець.

"Внаслідок ДТП водій легковика, а також його 8-річна донька, яка перебувала в автомобілі, загинули від отриманих травм", - розповіли в поліції.

Як повідомлялось, у Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири.

Нагадаємо, 10 грудня в Чернігівській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, внаслідок чого постраждали всі пасажири маршрутки.

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ДТПЛьвівська областьАвария