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У Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей

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Миколаївська область, Неділя 18 грудня 2022 16:54
У Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей Фото: у Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

Нагадаємо, 10 грудня в Чернігівській області сталася ДТП за участі маршрутного автобуса, внаслідок чого постраждали усі пасажири маршрутки.

Раніше в Одеській області пасажирський автобус влетів у фуру, в результаті цього загинула людина.

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