Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі
В Чернігівській області на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" 10 грудня сталося ДТП за участі маршрутного автобуса. Внаслідок автопригоди постраждали усі пасажири маршрутки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Чернігівської області.
Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням наїхав на блок-пост.
"В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався", - додає пресслужба.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України, яке передбачає:
- штраф у вигляді виправних робіт на строк до двох років;
- арешт на строк до шести місяців;
- обмеження волі на строк до трьох років.
Розслідування триває.
Фото: Біля Чернігова сталося ДТП за участі маршрутного автобуса, є постраждалі (facebook.com/policechernigivshchini)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області нещодавно сталася ДТП за участю рейсового автобуса Львів-Одеса та фурою. Внаслідок зіткнення є загиблий.
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