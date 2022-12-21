Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь

Известно, что ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 14.30, на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворовского района.

Как предварительно установили правоохранители, на переезде произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим по маршруту "Запорожье - Перемышль", и автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 37-летний местный житель.

"В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, которая находилась в автомобиле, погибли от полученных травм", - рассказали в полиции.