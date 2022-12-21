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Под Львовом автомобиль врезался в поезд: погиб водитель и его 8-летняя дочь

Фото: под Львовом автомобиль врезался в поезд (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области в результате столкновения поезда с легковушкой погибли водитель и его 8-летняя дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Известно, что ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 14.30, на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворовского района.

Как предварительно установили правоохранители, на переезде произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим по маршруту "Запорожье - Перемышль", и автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 37-летний местный житель.

"В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, которая находилась в автомобиле, погибли от полученных травм", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, в Первомайском районе Николаевской области легковой автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пассажиры.

Напомним, 10 декабря в Черниговской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате чего пострадали все пассажиры маршрутки.

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