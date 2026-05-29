Под Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП

В Переяславе Киевской области произошла смертельная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. 17-летний парень за рулем Skoda получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Авария случилась сегодня около 14:30 на перекрестке в Переяславе. 15-летний водитель BMW столкнулся со Skoda под управлением 17-летнего парня. Водитель Skoda получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице. Следователи начали расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека;

ст. 287 - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации;

ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Фото: (kv.npu.gov.ua)