ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Под Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП

21:34 29.05.2026 Пт
1 мин
Обоим водителям не было 18 лет и теперь следствие выясняет, кто отпустил их за руль
aimg Валерия Абабина
Под Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТП Фото: Под Киевом произошло трагическое ДТП (kv.npu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Переяславе Киевской области произошла смертельная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. 17-летний парень за рулем Skoda получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Читайте также: Заместитель Терехова попал в трагическое ДТП с мотоциклистом

Авария случилась сегодня около 14:30 на перекрестке в Переяславе. 15-летний водитель BMW столкнулся со Skoda под управлением 17-летнего парня. Водитель Skoda получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Следователи начали расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека;
  • ст. 287 - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации;
  • ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Под Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТППод Киевом двое подростков на Skoda и BMW попали в трагическое ДТПФото: (kv.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало о смертельном ДТП на Киевщине также с участием несовершеннолетних. 3 мая в селе Гатное 37-летний водитель Peugeot сбил двух детей на электросамокате - 10-летний мальчик погиб на месте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ДТП
Новости
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем