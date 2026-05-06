Під Києвом чиновник ТЦК налагодив схему для ухилянтів: що на нього чекає

"За грошову винагороду фігурант обіцяв вплив на службових осіб, що здійснюють облік військовозобов’язаних, з метою сприяння ухиленню від проходження військової служби", - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що зловмисник обіцяв за 2500 доларів вплинути на службових осіб для прийняття ними рішення, яке б дозволило військовозобов’язаному уникнути мобілізації, а також забезпечити безперешкодний вихід з приміщення ТЦК.

Після отримання коштів під час особистої зустрічі фігуранта затримано в процесуальному порядку.



Слідчі повідомили зловмиснику про підозру згідно зі статтею Кримінального кодексу, пов'язаною з отриманням неправомірної вигоди та впливом на високопосадовців. Відомо, що наразі слідство триває.

Фото: затримання чиновника Бориспільского районного ТЦК (www.facebook.com/pol.kyivregion)