Под Киевом чиновник ТЦК наладил схему для уклонистов: что его ждет

"За денежное вознаграждение фигурант обещал влияние на должностных лиц, осуществляющих учет военнообязанных, с целью содействия уклонению от прохождения военной службы", - сообщили правоохранители.

Установлено, что злоумышленник обещал за 2500 долларов повлиять на должностных лиц для принятия ими решения, которое бы позволило военнообязанному избежать мобилизации, а также обеспечить беспрепятственный выход из помещения ТЦК.

После получения средств во время личной встречи фигурант задержан в процессуальном порядке.



Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении согласно статье Уголовного кодекса, связанной с получением неправомерной выгоды и влиянием на чиновников. Известно, что сейчас следствие продолжается.

Фото: задержание чиновника Бориспольского районного ТЦК (www.facebook.com/pol.kyivregion)