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Під Києвом автобус потрапив у потрійну ДТП: троє постраждалих (фото)

Фото: під Києвом автобус потрапив у потрійну ДТП, троє постраждалих (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 4 грудня, на трасі Київ-Ковель трапилась ДТП за участю фури, автобуса та легковика. Троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Аварія сталася в районі 38 км автодороги", - розповіли правоохоронці.

Як попередньо встановила поліція, 70-річний водій Renault з трьома пасажирами в салоні зупинився для повороту ліворуч.

"Слідом рухалась фура КамАЗ, 59-річний водій якої не врахував безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок зіткнення, легковика викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом "Рута" під керуванням 47-річного водія", - додали у відомстві.

 

Фото з місця ДТП з автобусом під Києвом 4 грудня (t.me/kyivregionpolice)

В результаті ДТП, постраждали троє пасажирок першого авто  - 37, 27 та 26 років. Усіх госпіталізовано до лікарні.

ДТП у Києві

6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

25 жовтня у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.

А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.

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