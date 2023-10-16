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Їхав електросамокатом у дощ. Деталі трагічної ДТП у Києві

Понеділок 16 жовтня 2023 13:51
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Їхав електросамокатом у дощ. Деталі трагічної ДТП у Києві Фото: У Києві сталася смертельна ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Людмила Жукова

У Деснянському районі Києва о 7 ранку 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля "Ауді" та чоловіком на електросамокаті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію поліції Києва у Facebook.

Деталі смертельної ДТП

За попередньою інформацією, водій "Ауді" скоїв наїзд на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок аварії водій електросамокату загинув.

Оглянувши місце події та опитавши водія легковика, поліцейські остаточно встановили, що 43-річний водій "Ауді" наїхав на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину стосовно руху автомобіля у невстановленому місці.

Слідчі поліції Києва внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водію "Ауді" загрожує до 8 років позбавлення волі, якщо його провину доведуть у суді.

У коментарях користувачі зазначили, що рух на електросамокаті під час дощу - дуже небезпечний.

  • Через самокатчика водій може сісти років на вісім.
  • і от: сам помер, іншому маса проблем. треба було таке робити?
  • Ще й в дощ...

Раніше ми розповідали про 8 речей,які ніколи не можна робити в автомобілі.

Також ми писали, як за станом шин визначити приховані несправності уживаного авто .

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