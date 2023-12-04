RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом автобус попал в тройное ДТП: трое пострадавших (фото)

Фото: под Киевом автобус попал в тройное ДТП, трое пострадавших (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 4 декабря, на трассе Киев-Ковель произошло ДТП с участием фуры, автобуса и легковушки. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Авария произошла в районе 38 км автодороги", - рассказали правоохранители.

Как предварительно установила полиция, 70-летний водитель Renault с тремя пассажирами в салоне остановился для поворота налево.

"Следом двигалась фура КамАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасную скорость и дистанцию. В результате столкновения, легковушку выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом "Рута" под управлением 47-летнего водителя", - добавили в ведомстве.

 

Фото с места ДТП с автобусом под Киевом 4 декабря (t.me/kyivregionpolice)

В результате ДТП, пострадали трое пассажирок первого авто - 37, 27 и 26 лет. Все госпитализированы в больницу.

ДТП в Киеве

6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

25 октября в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль Toyota Avensis выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми. Двое людей получили травмы.

А в Деснянском районе Киева 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля Audi и мужчиной на электросамокате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТПКиевская область