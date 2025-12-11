Під Гуляйполем росіяни переодягнулися у цивільне і намагалися проникнути в тил ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Проте маскування не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram .

Як розповіли у ДПСУ, учора 10 грудня до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному. Вони певний час спостерігали за українськими силами та, скориставшись негодою, намагалися обійти позиції й пройти у тил.

"Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", -

йдеться у повідомленні.

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ.