ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під Гуляйполем росіяни переодягнулися у цивільне і намагалися проникнути в тил ЗСУ

Четвер 11 грудня 2025 13:16
UA EN RU
Під Гуляйполем росіяни переодягнулися у цивільне і намагалися проникнути в тил ЗСУ Фото: українські військові на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Проте маскування не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як розповіли у ДПСУ, учора 10 грудня до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному. Вони певний час спостерігали за українськими силами та, скориставшись негодою, намагалися обійти позиції й пройти у тил.

"Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", -
йдеться у повідомленні.

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ.

Нагадаємо, останніми днями поблизу Гуляйполя знову фіксують значне загострення бойових дій. Російські загарбники намагаються перекрити логістичні шляхи та оточити місто.

Ще 26 листопада з’являлися повідомлення, що окупантам нібито вдалося прорвати оборону ЗСУ та просунутися майже до Гуляйполя.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна пояснив, що загострення на цьому напрямку сталося після перегрупування українських підрозділів.

Один із них здійснив неузгоджений відхід, через що фланг оборони виявився відкритим. Російські війська спробували скористатися цим і просунутися у тил українських позицій.

Водночас, за даними ЦПД, інформація про проникнення росіян у саме місто не відповідає дійсності. Всі спроби ворога увійти до Гуляйполя були відбиті та знищені українськими військами.

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень