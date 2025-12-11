Під Гуляйполем росіяни переодягнулися у цивільне і намагалися проникнути в тил ЗСУ
На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців. Проте маскування не допомогло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
Як розповіли у ДПСУ, учора 10 грудня до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному. Вони певний час спостерігали за українськими силами та, скориставшись негодою, намагалися обійти позиції й пройти у тил.
"Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", -
йдеться у повідомленні.
У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ.
Нагадаємо, останніми днями поблизу Гуляйполя знову фіксують значне загострення бойових дій. Російські загарбники намагаються перекрити логістичні шляхи та оточити місто.
Ще 26 листопада з’являлися повідомлення, що окупантам нібито вдалося прорвати оборону ЗСУ та просунутися майже до Гуляйполя.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна пояснив, що загострення на цьому напрямку сталося після перегрупування українських підрозділів.
Один із них здійснив неузгоджений відхід, через що фланг оборони виявився відкритим. Російські війська спробували скористатися цим і просунутися у тил українських позицій.
Водночас, за даними ЦПД, інформація про проникнення росіян у саме місто не відповідає дійсності. Всі спроби ворога увійти до Гуляйполя були відбиті та знищені українськими військами.
За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.