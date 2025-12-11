ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под Гуляйполем россияне переоделись в гражданское и пытались проникнуть в тыл ВСУ

Четверг 11 декабря 2025 13:16
UA EN RU
Под Гуляйполем россияне переоделись в гражданское и пытались проникнуть в тыл ВСУ Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников. Однако маскировка не помогла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как рассказали в ГПСУ, вчера 10 декабря к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в штатском. Они некоторое время наблюдали за украинскими силами и, воспользовавшись непогодой, пытались обойти позиции и пройти в тыл.

"Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц, как военнослужащих оккупационных войск", -
говорится в сообщении.

В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ.

Напомним, в последние дни вблизи Гуляйполя снова фиксируют значительное обострение боевых действий. Российские захватчики пытаются перекрыть логистические пути и окружить город.

Еще 26 ноября появлялись сообщения, что оккупантам якобы удалось прорвать оборону ВСУ и продвинуться почти до Гуляйполя.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина объяснил, что обострение на этом направлении произошло после перегруппировки украинских подразделений.

Одно из них совершило несогласованный отход, из-за чего фланг обороны оказался открытым. Российские войска попытались воспользоваться этим и продвинуться в тыл украинских позиций.

В то же время, по данным ЦПД, информация о проникновении россиян в сам город не соответствует действительности. Все попытки врага войти в Гуляйполь были отбиты и уничтожены украинскими войсками.

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений