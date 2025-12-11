ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

Україна, Четвер 11 грудня 2025 08:30
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зпротивник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів

  • Злагода Дніпропетровської області;
  • Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.
Генштаб оприлюднив нові карти бойових дій: аналіз фронту за минулу добу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 82 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 157 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

