Під Дніпром перекинувся автобус з людьми: є загиблий, багато поранених (фото)

Зранку, 7 липня, на трасі неподалік Дніпра сталася смертельна аварія за участю пасажирського автобуса. Внаслідок ДТП одна людина загинула, 17 травмувалися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Дніпропетровській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 5:00 у Петриківському районі Дніпропетровської області.
Як проінформували правоохоронці, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
За попередніми даними, внаслідок аварії загинув один пасажир. Ще 17 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень для надання необхідної медичної допомоги.
На місці працюють слідчі, криміналісти, медики та рятувальники. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини та травмування інших.
Наразі встановлюються всі обставини аварії, тривають слідчі дії.
Фото: на трасі біля Дніпра перекинувся пасажирський автобус (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Нагадаємо, у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.
До того ДТП сталось на Полтавщині. В результаті аварії загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Вони загинули під час виконання своїх службових обов'язків.
Минулого місяця у Франції сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. Тоді загинули щонайменше четверо, серед постраждалих були діти.
24 червня у Польщі на трасі S17 поблизу Варшави сталася серйозна аварія за участі українців. Без постраждалих не обійшлось.
30 червня в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом. Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.
Вже 6 липня стало відомо, що в Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми.
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