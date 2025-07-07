Под Днепром перевернулся автобус с людьми: есть погибший, много раненых (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5:00 в Петриковском районе Днепропетровской области.

Как проинформировали правоохранители, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один пассажир. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте работают следователи, криминалисты, медики и спасатели. Полицейские уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, что привело к гибели человека и травмирования других.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, продолжаются следственные действия.

Фото: на трассе возле Днепра перевернулся пассажирский автобус (facebook.com/PoliceDniproRegion)