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В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми: майже 20 постраждалих

Неділя 06 липня 2025 12:16
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В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми: майже 20 постраждалих Фото: Автобус з українськими дітьми у Угорщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вранці 6 липня в Угорщині сталася ДТП за участі автобуса з українськими дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Угорщині.

Інцидент трапився близько 5:00 ранку на автодорозі 442 між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

За попередніми даними, транспортний засіб з невстановлених причин з’їхав з дороги та перекинувся набік.

За інформацією МЗС, у момент аварії в автобусі перебували 77 осіб. Внаслідок аварії постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм.

Жертв, за офіційними повідомленнями, немає. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш.

На місці події працюють рятувальні служби, а також українські дипломати - зокрема, посол України в Угорщині Федір Шандор і консульські працівники.

Вони координують надання допомоги та підтримки постраждалим громадянам.

Інших пасажирів тимчасово розмістили в Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм забезпечили харчування і належні умови для очікування подальших дій.

Причини аварії наразі з’ясовуються.

Аварія в Румунії

Нагадаємо, 30 червня в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом.

Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.

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