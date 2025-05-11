У Харкові Skoda зіткнулася з багатотонною фурою, загинули троє людей (фото)

Фото: у Харкові легковик врізався в вантажівку (Getty Images)

У Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Увечері 10 травня в Харкові сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє людей. Трагедія сталася на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків. За попередньою інформацією, водій Skoda Octavia проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя, де сталося зіткнення з вантажним "КАМАЗом" 4310. Фото: у Харкові легковик врізався в вантажівку (t.me/police_kh_region) У результаті потужного удару загинули водій легковика та двоє пасажирів - чоловіки віком 50 і 43 роки. Всі троє померли на місці події ще до прибуття швидкої допомоги. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Триває слідство.