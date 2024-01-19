Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом: є постраждалі

Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)

ДТП з фурою та шкільним автобусом сталася у Чернігівському районі зранку 19 січня. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.

Аварія сталася близько 7:30 19 січня. Відомо, що на трасі під Черніговом зіштовхнулися вантажівка та шкільний автобус. За попередніми даними, в ДТП постраждали троє осіб: двоє дорослих та дитина. На місці інциденту працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Обставини ДТП встановлюються. Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)