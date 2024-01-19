ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом: є постраждалі

Чернігів, П'ятниця 19 січня 2024 10:05
UA EN RU
Під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом: є постраждалі Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з фурою та шкільним автобусом сталася у Чернігівському районі зранку 19 січня. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.

Аварія сталася близько 7:30 19 січня. Відомо, що на трасі під Черніговом зіштовхнулися вантажівка та шкільний автобус.

За попередніми даними, в ДТП постраждали троє осіб: двоє дорослих та дитина.

На місці інциденту працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Обставини ДТП встановлюються.

Фото: під Черніговом сталася ДТП з фурою та шкільним автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто. Рух транспорту трасою Київ-Чоп був ускладнений.

Також 13 січня у Львівській області сталася аварія з постраждалими, траса Київ-Чоп перекривалася.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Чернігів полиция Авария
NEWS
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході