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Под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом: есть пострадавшие

Чернигов, Пятница 19 января 2024 10:05
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Под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом: есть пострадавшие Фото: под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП с фурой и школьным автобусом произошло в Черниговском районе утром 19 января. В результате аварии три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области в Facebook.

Авария произошла около 7:30 19 января. Известно, что на трассе под Черниговом столкнулись грузовик и школьный автобус.

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.

На месте инцидента работают полицейские Черниговского райуправления и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: под Черниговом произошло ДТП с фурой и школьным автобусом (facebook.com/policechernigivshchini)

Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. Движение транспорта по трассе Киев-Чоп было затруднено.

Также 13 января во Львовской области произошла авария с пострадавшими, трасса Киев-Чоп перекрывалась.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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