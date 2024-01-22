Під час вилучення іранської зброї для хуситів загинули двоє "морських котиків" ВМС США

Центральне командування оголосило загиблими двох спецназівців ВМС США, що зникли безвісти під час операції з перехоплення іранської зброї, призначеної для єменських хуситів. Рішення було ухвалене після багатоденної безрезультатної пошукової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми з жалем повідомляємо, що після десятиденних виснажливих пошуків, двоє зниклих морських котиків ВМС США не були знайдені, та їхній статус був змінений на загиблих", - йдеться у заяві командування.

У Пентагоні розповіли, що під час операції на морі був шторм із висотою хвиль 2,4 метри. Коли "морські котики" наблизилися до підозрілого корабля і почали підніматися на його борт, висока хвиля збила в море одного спецназівця, а інший пірнув за ним, дотримуючись протоколу дій на випадок такого інциденту.

Впродовж наступних десяти днів рятувальні команди зі США, Японії та Іспанії шукали зниклих військових на площі понад 21 тис. квадратних миль. Однак пошуки не дали результату.

"Ми сумуємо через втрату двох наших хоробрих "морських котиків", і наші серця з їхніми сім'ями. Сьогодні весь департамент об'єднаний скорботою. Ми вдячні всім, хто невтомно працював, намагаючись знайти і врятувати їх", - заявив у неділю міністр оборони США Ллойд Остін.

Атаки єменських хуситів на кораблі та відповідь Заходу

Хусити - угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі, якого єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Хусити вважають себе частиною "вісі опору" Ізраїлю, США та Заходу, яку очолює Іран.

З листопада 2023 року хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Однак попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торгові кораблі. 18 січня хусити обстріляли протикорабельними балістичними ракетами американське судно Chem Ranger під прапором Маршаллових островів, що належить США та експлуатується Грецією.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів після того, як 10 днів ударів не змогли зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.

Додамо, що 11 січня військовослужбовці Військово-морських сил США біля узбережжя Сомалі перехопили судно, що доставляло компоненти балістичних та крилатих ракет іранського виробництва для угруповання єменських хуситів. Це був перший випадок вилучення зброї для бойовиків цього угруповання з моменту початку атак на судна у листопаді 2023 року.

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