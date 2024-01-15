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Судно біля берегів Ємену атакували ракетою

Понеділок 15 січня 2024 16:44
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Судно біля берегів Ємену атакували ракетою Ілюстративне фото: судно біля берегів Ємену атакували ракетою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Судно в Єменській затоці було атаковане ракетою. Це сталося біля узбережжя Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління морських торгових операцій Великої Британії у Twitter.

"Лівий борт судна був уражений ракетою зверху", - йдеться у повідомленні.

Судно біля берегів Ємену атакували ракетоюФото: місце атаки судна на карті (twitter.com/UK_MTO)

При цьому, згідно з картою, яку оприлюднило управління, це сталося біля міста Аден.

Судам вже порекомендували бути обережними поблизу берегів Ємену та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність.

Оновлено 17:38

За інформацією Центрального командування США, єменські хусити сьогодні, 15 січня, атакували протикорабельною балістичною ракетою американське судно Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів.

"Судно не повідомило про постраждалих або значні пошкодження і продовжує свій шлях", - уточнили в Центральному командуванні.

Атаки хуситів

Нагадаємо, єменські хусити - місцеві бойовики - останні кілька місяців регулярно здійснюють атаки на судна та кораблі біля свого узбережжя.

Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

У відповідь США та Британія нещодавно завдали ракетних ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.

Удари загрожують продовжити, якщо хусити продовжать свої напади.

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Йемен ракетный удар
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