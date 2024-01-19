Хусити ракетами атакували американське судно в Червоному морі

Єменські хусити запустили балістичні ракети по американському судну Chem Ranger. Це вже третій напад терористів на комерційне судно в Червоному морі за останні три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CENTCOM .

Центральне командування Збройних сил США зазначає, що ввечері 18 січня підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по кораблю Chem Ranger під прапором Маршаллових островів, який належить США та експлуатується Грецією.

Стверджується, що це третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні. Екіпаж спостерігав, як ракети врізалися у воду поблизу корабля. Повідомлень про постраждалих або пошкодження судна не надходило.

Що передувало

Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Втім, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену.

17 січна Сполучені Штати Америки внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їх об'єктах.