США перехопили компоненти ракет, які Іран хотів передати хуситам (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центральне командування США у Twitter .

Як зазначили у командуванні, судно з іранською зброєю перехопили 11 січня вночі. Його штурмували морські котики США за підтримки вертольотів та дронів. Це сталося поблизу узбережжя Сомалі у міжнародних водах Аравійського моря.

Фото: зброю, яку вилучили у хуситів (twitter.com/CENTCOM)

"Вилучені предмети включають рушійні установки, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною", - уточнили військові США.

За даними Центрального командування США, подібну зброю хусити використовували для погроз та нападів на торгові судна у Червоному морі.

Це був перший випадок вилучення зброї, призначеної для хуситів, з моменту початку нападів бойовиків на судна у листопаді 2023 року.

Судно, яке перевозило зброю, було визнано небезпечним. Його затопили ВМС США. Питання про долю 14 членів екіпажу судна вирішуватиметься відповідно до міжнародного права.

Напади хуситів

Нагадаємо, після початку війни Ізраїлю з ХАМАС єменські хусити вже неодноразово атакували цивільні судна у Червоному морі і не лише.

Нещодавно стало відомо, що вони взяли в заручники чотирьох українських моряків. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

У відповідь США та Британія завдали ракетних ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.