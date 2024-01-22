В ходе изъятия иранского оружия для хуситов погибли двое "морских котиков" ВМС США

Центральное командование объявило погибшими двух спецназовцев ВМС США, пропавших без вести во время операции по перехвату иранского оружия, предназначенного для йеменских хуситов. Решение было принято после многодневной безрезультатной поисковой операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы с сожалением сообщаем, что после десятидневных изнурительных поисков, двое пропавших морских котиков ВМС США не были найдены, и их статус был изменен на погибших", - говорится в заявлении командования.

В Пентагоне рассказали, что во время операции на море был шторм с высотой волн 2,4 метра. Когда "морские котики" приблизились к подозрительному кораблю и начали подниматься на его борт, высокая волна сбила в море одного спецназовца, а другой нырнул за ним, следуя протоколу действий на случай такого инцидента.

В течение следующих десяти дней спасательные команды из США, Японии и Испании искали пропавших военных на площади более 21 тыс. квадратных миль. Но поиски не дали результата.

"Мы скорбим из-за потери двух наших храбрых "морских котиков", и наши сердца с их семьями. Сегодня весь департамент объединен скорбью. Мы благодарны всем, кто неутомимо работал, пытаясь найти и спасти их", - заявил в воскресенье министр обороны США Ллойд Остин.

Атаки йеменских хуситов на корабли и ответ Запада

Хуситы - группировка шиитов, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израиля, США и Запада, которую возглавляет Иран.

С ноября 2023 года хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

Однако несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли. 18 января хуситы обстреляли противокорабельными баллистическими ракетами американское судно Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащее США и эксплуатируемое Грецией.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море.

Добавим, что 11 января военнослужащие Военно-морских сил США у побережья Сомали перехватили судно, доставлявшее компоненты баллистических и крылатых ракет иранского производства для группировки йеменских хуситов. Это был первый случай изъятия оружия для боевиков этой группировки с момента начала атак на суда в ноябре 2023 года.

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