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Під час вибуху у ресторані Москви міг загинути генерал

09:10 06.08.2026 Чт
2 хв
Смерть генерала Єрусалімова пов'язали з вибухом у московському ресторані
aimg Олена Чупровська
Під час вибуху у ресторані Москви міг загинути генерал Фото: генерал армії РФ Ігор Єрусалімов (росЗМІ)
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У Москві поховали генерал-лейтенанта Ігоря Єрусалімова, який імовірно загинув під час вибуху в ресторані 1 серпня, де відзначали ювілей командувача Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як стало відомо про похорон

На публікацію про прощання з Єрусалімовим у районному чаті першим звернув увагу український OSINT-блогер під псевдонімом Necro Mancer. Саме завдяки цьому допису історія отримала розголос.

Точна дата смерті генерал-лейтенанта та її причина досі невідомі. Офіційних коментарів щодо обставин загибелі військового поки не було.

Під час вибуху у ресторані Москви міг загинути генералФото: оголошення про похорон Єрусалімова (росЗМІ)

Церемонія прощання з Єрусалімовим пройшла за адресою, яка фігурує як місце його проживання у витоках баз даних. Це побічно підтверджує особу похованого.

За інформацією, похорон генерал-лейтенанта планували на 5 серпня.

Вибух у Москві: що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в центрі Москви пролунав вибух у кафе, внаслідок якого постраждали люди. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше 5 людей.

Тим часом влада РФ пізніше надала перші подробиці щодо обставин надзвичайної події в ресторані. Повідомляється, що вибухівку принесла жінка. Вона загинула.

Як повідомляло РБК-Україна, з часом стала відома точна кількість постраждалих і загиблих унаслідок вибуху в закладі в центрі Москви. Відомо, що жінка принесла вибухівку саме тоді, коли в ресторані святкували представники військового командування РФ.

Крім того, з'ясувалося, що через вибух у ресторані Москви загинув зять генерала Олександра Чайка, який, ймовірно, святкував свій день народження.

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