Під час вибуху у ресторані Москви міг загинути генерал
У Москві поховали генерал-лейтенанта Ігоря Єрусалімова, який імовірно загинув під час вибуху в ресторані 1 серпня, де відзначали ювілей командувача Повітряно-космічних сил РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як стало відомо про похорон
На публікацію про прощання з Єрусалімовим у районному чаті першим звернув увагу український OSINT-блогер під псевдонімом Necro Mancer. Саме завдяки цьому допису історія отримала розголос.
Точна дата смерті генерал-лейтенанта та її причина досі невідомі. Офіційних коментарів щодо обставин загибелі військового поки не було.
Фото: оголошення про похорон Єрусалімова (росЗМІ)
Церемонія прощання з Єрусалімовим пройшла за адресою, яка фігурує як місце його проживання у витоках баз даних. Це побічно підтверджує особу похованого.
За інформацією, похорон генерал-лейтенанта планували на 5 серпня.
Вибух у Москві: що відомо
Нагадаємо, 1 серпня в центрі Москви пролунав вибух у кафе, внаслідок якого постраждали люди. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше 5 людей.
Тим часом влада РФ пізніше надала перші подробиці щодо обставин надзвичайної події в ресторані. Повідомляється, що вибухівку принесла жінка. Вона загинула.
Як повідомляло РБК-Україна, з часом стала відома точна кількість постраждалих і загиблих унаслідок вибуху в закладі в центрі Москви. Відомо, що жінка принесла вибухівку саме тоді, коли в ресторані святкували представники військового командування РФ.
Крім того, з'ясувалося, що через вибух у ресторані Москви загинув зять генерала Олександра Чайка, який, ймовірно, святкував свій день народження.