При взрыве в ресторане Москвы мог погибнуть генерал

В Москве похоронили генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, предположительно погибшего при взрыве в ресторане 1 августа, где отмечали юбилей командующего Воздушно-космическими силами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как стало известно о похоронах

На публикацию о прощании с Иерусалимовым в районном чате первым обратил внимание украинский OSINT-блогер под псевдонимом Necro Mancer. Именно благодаря этому сообщению история получила огласку.

Точная дата смерти генерал-лейтенанта и его причина до сих пор неизвестны. Официальных комментариев по поводу обстоятельств гибели военного пока не было.

Фото: объявления о похоронах Иерусалимова (росСМИ)

Церемония прощания с Иерусалимовым прошла по адресу, фигурирующему как место его проживания в истоках баз данных. Это косвенно подтверждает личность погребенного.

По информации, похороны генерал-лейтенанта планировали на 5 августа.

Взрыв в Москве: что известно

Напомним, 1 августа в центре Москвы раздался взрыв в кафе , в результате которого пострадали люди. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек.