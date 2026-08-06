При взрыве в ресторане Москвы мог погибнуть генерал
В Москве похоронили генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, предположительно погибшего при взрыве в ресторане 1 августа, где отмечали юбилей командующего Воздушно-космическими силами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как стало известно о похоронах
На публикацию о прощании с Иерусалимовым в районном чате первым обратил внимание украинский OSINT-блогер под псевдонимом Necro Mancer. Именно благодаря этому сообщению история получила огласку.
Точная дата смерти генерал-лейтенанта и его причина до сих пор неизвестны. Официальных комментариев по поводу обстоятельств гибели военного пока не было.
Фото: объявления о похоронах Иерусалимова (росСМИ)
Церемония прощания с Иерусалимовым прошла по адресу, фигурирующему как место его проживания в истоках баз данных. Это косвенно подтверждает личность погребенного.
По информации, похороны генерал-лейтенанта планировали на 5 августа.
Взрыв в Москве: что известно
Напомним, 1 августа в центре Москвы раздался взрыв в кафе , в результате которого пострадали люди. В результате инцидента погибли по меньшей мере 5 человек.
Между тем власти РФ позже предоставили первые подробности об обстоятельствах чрезвычайного происшествия в ресторане. Сообщается, что взрывчатку принесла женщина. Она погибла.
Как сообщало РБК-Украина, со временем стало известно точное количество пострадавших и погибших в результате взрыва в заведении в центре Москвы. Известно, что женщина принесла взрывчатку именно тогда, когда в ресторане отмечали представители военного командования РФ.
Кроме того, выяснилось, что в результате взрыва в ресторане Москвы погиб зять генерала Александра Чайка, который, вероятно, праздновал свой день рождения.