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Росіяни зруйнували об'єкт логістичної інфраструктури на Харківщині

Четвер 15 серпня 2024 14:17
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Росіяни зруйнували об'єкт логістичної інфраструктури на Харківщині Фото: пошкоджена російським обстрілом 14 серпня багатоповерхівка (t.me synegubov)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні окупанти продовжили завдавати удари по Харківській області. Відомо про руйнування логістичного об'єкта, пошкодження житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, об'єкт логістичної інфраструктури України був зруйнований у селі Осиново Куп'янського району. Росіяни також обстріляли з артилерії село Козача Лопань Дергачівської громади.

Повідомляється, що обстріли не припинялися й вчора. Внаслідок російського удару пізно ввечері в смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району виникла пожежа у багатоповерхівці та загорівся автомобіль, а його 64-річний власник зазнав поранень.

Вчора стало відомо, що ворожий дрон вбив двох медиків з батальйону "Госпітальєри" у Вовчанській громаді. Також постраждали троє цивільних, які перебували в іншому автомобілі. Продовжувалися обстріли Куп'янського району, сьогодні тут було зафіксовано вже дев'ять атак ворога.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me synegubov)

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку тривають бої, оперативний стан залишається напруженим. Окупанти продовжують намагатися прорвати оборону українських військ, обстрілюючи їх позиції, а також завдаючи ударів по цивільних об'єктах громад. ОТУ "Харків" повідомляло, що росіяни перегруповують свої підрозділи заради продовження штурму.

Ситуація у Вовчанську

Раніше ми повідомляли, що у Вовчанську російські загарбники залучили штурмові групи 4-ї дивізії. Вони намагаються покращити своє логістичне забезпечення та зв'язок між підрозділами.

Наразі штурмові дії у місті загарбники зосереджують у житлових районах. Свої нові евакуаційні точки вони створюють неподалік багатоповерхівок.

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