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Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области

Четверг 15 августа 2024 14:17
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Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области Фото: повреждена российским обстрелом 14 августа многоэтажка (t.me synegubov)
Автор: РБК-Украина

Сегодня оккупанты продолжили наносить удары по Харьковской области. Известно о разрушении логистического объекта, повреждении жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, объект логистической инфраструктуры Украины разрушен в селе Осиново Купянского района. Россияне также обстреляли из артиллерии село Казачья Лопань Дергачевской общины.

Сообщается, что обстрелы не прекращались и вчера. В результате российского удара поздно вечером в пгт Купянск-Узловой Купянского района возник пожар в многоэтажке и загорелся автомобиль, а его 64-летний владелец получил ранения.

Вчера стало известно, что вражеский дрон убил двух медиков из батальона "Госпитальеры" в Волчанской общине. Также пострадали трое гражданских, находившиеся в другом автомобиле. Продолжались обстрелы Купянского района, сегодня здесь было зафиксировано уже девять атак врага.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me synegubov)

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении продолжаются бои, оперативная обстановка остается напряженной. Оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону украинских войск, обстреливая их позиции, а также нанося удары по гражданским объектам общин. ОТГ "Харьков" сообщала, что россияне перегруппируют свои подразделения ради продолжения штурма.

Ситуация в Волчанске

Ранее мы сообщали, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4-й дивизии. Они стремятся улучшить свое логистическое обеспечение и связь между подразделениями.

В настоящее время штурмовые действия в городе захватчики сосредоточиваются в жилых районах. Свои новые эвакуационные точки они создают недалеко от многоэтажек.

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