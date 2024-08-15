Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области
Сегодня оккупанты продолжили наносить удары по Харьковской области. Известно о разрушении логистического объекта, повреждении жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, объект логистической инфраструктуры Украины разрушен в селе Осиново Купянского района. Россияне также обстреляли из артиллерии село Казачья Лопань Дергачевской общины.
Сообщается, что обстрелы не прекращались и вчера. В результате российского удара поздно вечером в пгт Купянск-Узловой Купянского района возник пожар в многоэтажке и загорелся автомобиль, а его 64-летний владелец получил ранения.
Вчера стало известно, что вражеский дрон убил двух медиков из батальона "Госпитальеры" в Волчанской общине. Также пострадали трое гражданских, находившиеся в другом автомобиле. Продолжались обстрелы Купянского района, сегодня здесь было зафиксировано уже девять атак врага.
Ситуация в Харьковской области
На Харьковском направлении продолжаются бои, оперативная обстановка остается напряженной. Оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону украинских войск, обстреливая их позиции, а также нанося удары по гражданским объектам общин. ОТГ "Харьков" сообщала, что россияне перегруппируют свои подразделения ради продолжения штурма.
Ситуация в Волчанске
Ранее мы сообщали, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4-й дивизии. Они стремятся улучшить свое логистическое обеспечение и связь между подразделениями.
В настоящее время штурмовые действия в городе захватчики сосредоточиваются в жилых районах. Свои новые эвакуационные точки они создают недалеко от многоэтажек.
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