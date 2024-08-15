Россияне разрушили объект логистической инфраструктуры в Харьковской области

Сегодня оккупанты продолжили наносить удары по Харьковской области. Известно о разрушении логистического объекта, повреждении жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.